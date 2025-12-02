Spalletti: “Gatti ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Zhegrova? E’ una miccia che può sempre intimorire”

02/12/2025 | 23:54:40

Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Udinese: “Gatti ha male ed ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Domani verrete informati dai medici. Noi abbiamo la nostra qualità medica che vi dirà tutto. Le vittorie servono, perché è l’unica medicina corretta per sentirsi liberi dalle pressioni e tensioni. Io ho sempre visto qualcosa di meglio giorno per giorni. Sono contento della prestazione di Zhegrova e mi ha fatto piacere vederlo rincorrere fino alla nostra area di rigore. Poi lui è una miccia accesa che ti può intimorire sempre. Lui vede la possibilità”.

foto sito juventus