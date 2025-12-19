Spalletti: “Gasperini è uno di quegli allenatori che mi incuriosisce da sempre. E’ un modello”

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, a margine della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, ha parlato anche dì Gian Piero Gasperini.

Queste le sue parole: “Io sto bene con tutti e molti di questo campionato. Gasperini è uno di quelli che mi ha messo curiosità da sempre, perchè io lo conosco. È il modo di praticare il mestiere che mi interessa e bisogna imparare da Gasperini. Lui è un modello. Le sue squadra ti vengono addosso e allenava così già da Crotone”.

Foto: sito Juventus