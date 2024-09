Spalletti: “Frattesi si è fermato in tempo. Calafiori da valutare, ma c’è possibilità di recuperarlo”

“Come stanno Frattesi e Calafiori?”. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così parlato: “Frattesi dice di averlo detto per tempo, di aver chiesto il cambio appena ha sentito un affaticamento. Per Calafiori c’è da valutare, ma coi nostri bravi medici c’è possibilità di recuperarlo”.

Foto: FIGC.it