Spalletti: “Fondamentale aver avuto una parvenza di squadra che se la gioca a viso aperto. Era dura vincere qui”

25/11/2025 | 23:25:49

Luciano Spalletti ha analizzato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Bodo: “Diventa fondamentale aver avuto una parvenza di squadra che se la gioca a viso aperto, che va a fare la partita a tutto campo, con ribaltamenti di fronte, con fatica in certi momenti, perchè loro hanno una qualità sullo stretto su questo campo, una velocità di idea che c’eravamo anche un po’ intimoriti guardandoli poi nelle partite precedenti. Poi noi ci abbiamo messo roba nel primo tempo, non sfruttando delle situazioni abbastanza facili. E visto che non è bastato, nel secondo tempo hanno raddoppiato, hanno rincarato, ci hanno messo di più, per cui questa è una vittoria importante, una vittoria che i calciatori si sono meritati e che dedichiamo a noi stessi perchè ci vuole e soprattutto alla gente che ci ha seguito e che è venuta fino a questo posto qui facendo tre scali per arrivarci. La squadra un po’ di cavalli nel motore ce l’ho, ora dobbiamo lavorare, vincere qui era difficile, ci siamo informati con chi aveva giocato qui prima di noi. Io stasera sono felice perchè ho visto i calciatori dentro lo spogliatoio con una faccia non contentissima, ma con la faccia più rilassata, perchè poi gli si può dire che gli pare, ma i calciatori sono calciatori che soffrono, non sono menefreghisti come si vorrebbe far pensare”.

