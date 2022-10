Spalletti: “Figuriamoci se vado a rispondere a uno come Mourinho che ha una storia differente dalla mia”

Durante la sua conferenza stampa pre Rangers, Luciano Spalletti ha toccato vari punti, e uno di quelli riguarda una domanda ben precisa: “Le dà fastidio quando sente, molto spesso, che il Napoli non ha meritato una vittoria?”. Chiara e trasparente come sempre la sua risposta, chiamando in causa anche lo Special One: “E’ vero siamo primi in diverse competizioni, ma conta essere primi per i nostri tifosi, noi abbiamo il dovere di tentare di essere primi in tutto quello che facciamo per rappresentare i nostri tifosi. Poi figuriamoci se vado a rispondere a uno come Mourinho che ha una storia differente dalla mia, se lui dice qualcosa io devo stare attento per capire anche altro. Noi siamo contenti di ciò che stiamo facendo”.

Foto: twitter Napoli