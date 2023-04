Spalletti: “Festa scudetto rinviata? Sarà un dilazionamento del godimento, domani saremo di nuovo tutti assieme”

Spalletti in conferenza stampa è tornato a parlare della festa scudetto rinviata: “Noi non andiamo a fare calcoli, si vuol fare il punto e basta. Si vuole dare un segno della nostra esistenza, un motivo del nostro essere calciatori del Napoli che sia riconoscibile, che sia fatto bene sempre. Ci si riallena in maniera seria andando a vedere ciò che si può fare meglio. Questo pareggio ha determinato comunque un guadagno sulle inseguitrici, ma noi non si abbassa di un millimetro la voglia ci prepararsi bene. Domani saremo di nuovo tutti insieme, diventa un dilazionamento del godimento. E’ come quando ci si dà i baci: più si sta insieme e meglio è”.

Foto: spalletti-twitter-napoli