Spalletti: “Fatti tre passi indietro, l’espulsione di Cabal ci ha creato problemi”

17/02/2026 | 21:23:16

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: “Abbiamo finito male il primo tempo, poi abbiamo cercato di rimettere un po’ di ordine, abbiamo anche cambiato qualcosa, ma siamo calati proprio da un punto di vista della personalità, del carattere e abbiamo fatto non un passo, ma tre passi indietro stasera. Cambiaso ha rischiato sul finire del primo tempo di prendere il secondo giallo su quel fallo, poi in queste partite se hai uno ammonito è bene nelle sostituzioni cercare di gestire quelle situazioni, però poi abbiamo pagato dazio dopo 20 minuti del secondo tempo, perchè mi sembra che al 65°-67° abbiamo preso questa doppia ammonizione e ci ha creato un po’ delle difficoltà. poi ci abbiamo messo del nostro perchè abbiamo perso quel pallone lì, non siamo stati capaci di renderci conto della difficoltà, della pericolosità di quello che stavamo facendo”.

foto x juventus