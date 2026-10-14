Spalletti: “Farò dei cambi anche in funzione della Lazio. Abbiamo una rosa forte”

14/10/2026 | 19:41:43

Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo. “È fondamentale dover cambiare perché noi abbiamo una rosa forte. Gatti merita di giocare per quanto fatto vedere nello spazio che gli è stato dato. Woltemade domani sera sarà usato perché è una cosa regolare. È corretto fare così e ne abbiamo bisogno per far rifiatare la squadra. Non è solo una settimana da 3 partite, ma l’addizione di un periodo. Come fai ad arrivare in fondo? C’è accumulo di roba sui muscoli”. Su Woltemade: “Secondo me può fare il centravanti con delle attitudine di manovra. Può creare dello spazio che poi va attaccare. Dovremo essere precisi. La formazione sarà condizionata anche dalla partita contro la Lazio

Foto: X Juventus