Spalletti: “Faremo di tutto per accorciare i tempi di recupero di Osimhen. Ora la maglia pesa maggiormente”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Leicester: “L’ unico problema di cui devo preoccuparmi è dei valori morali dei giocatori, dell’energia che devono esprimere ogni volta, di non accettare le situazioni che a volte determinano i risultati, per quello che vedo io i miei calciatori sono in salute. E’ chiaro che poi in un momento in cui qualche risultato scricchiola, la divisa diventa un po’ più pesante e c’è da esibire una forza mentale superiore e c’è da mantenere la testa lucida. Per ciò che vedo io da questo punto di vista i miei calciatori sono in salute, per cui non devo cambiare niente. E’ chiaro che in un momento in cui i risultati scricchiolano la divisa del Napoli diventa anche più pesante, dunque c’è da esibire una forza mentale superiore e mantenere la testa lucidità. E’ questo ciò che conta, riuscire a riconoscere le potenzialità che si hanno ancora”. Osimhen? Dipenderà dalle sollecitazioni che avrà giorno dopo giorno. Vedremo in palestra come reagirà ed in base a quello si capirà, noi siamo molto fiduciosi conoscendo il ragazzo perchè é uno che dà disponibilità ad accorciare qualche giorno, verrà fatto il possibile”.

FOTO: Twitter Napoli