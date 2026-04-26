Spalletti: “Far giocare di più Vlahovic potrebbe essere rischioso. La Champions si deciderà all’ultima giornata”

26/04/2026 | 23:24:53

Intervenuto a DAZN dopo il pari in casa del Milan, Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha dichiarato: “Abbiamo dato seguito al nostro cammino, nel primo tempo siamo stati troppo lenti ed eravamo troppo prevedibili. Loro li trovavamo sempre posizionato. Il Milan ti dà la sensazione che va tutto bene, ma poi ripartono e diventano pericolosi. In costruzione abbiamo lavorato sulle preventive per subire le loro ripartenze, ogni tanto potevamo fare meglio. E’ un calciatore che corre tanto, è andato su tutti i giocatori del Milan. Ti dà sempre tanto, soprattutto a livello di protezione e di impegno. Bisognava dargli una mano in più perchè spesso era troppo solo là davanti. Nel secondo tempo, quando abbiamo preso in mano la partita, la sua presenza in area poteva essere utile, ma si è allenato poco con noi. Anche Yildiz si era allenato poco. Dusan arriva da un’infortunio lunghissimo, è stato fuori tanto, farlo giocare di più potrebbe essere rischioso. Se si deciderà all’ultima giornata? Mi sa di sì. La Roma sta bene, il Com ha vinto una gara non facile. Noi dobbiamo vincere ancora diverse partite per meritare la Champions. Dobbiamo fare l’ultimo sforzo, è in questi momenti che si vede chi è da Juve e chi no. Non dobbiamo mollare di un centimetro”.

Foto: X Juve