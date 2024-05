Spalletti: “Europeo? Chi ci ha preceduto, ci ha indicato la via”

Il commissario tecnico Luciano Spalletti è stato premiato al Globe Soccer Awards Europe 2024. Direttamente dal palco, il ct è tornato sullo Scudetto vinto col Napoli: “Quella squadra aveva e ha tante cose speciali, innanzitutto calciatori fortissimi e una città passionale che ti trasmette tantissime cose. E poi i miti sono importanti nel calcio: io ne ho convocati cinque per il ritiro a Coverciano perché i miti possono darti quelle emozioni che ti permettono di andare a prendere la cosa più importante”.

Poi ha proseguito: “A Napoli c’era un mito che anche se non c’era più lo vivevamo tutti i giorni, ovvero Diego Armando Maradona. Questo premio lo dedico a questi giocatori, io ho voluto bene a tutti i calciatori che ho allenato anche quando ho dovuto prendere decisioni dure”.

Infine, sulla preparazione in vista dell’Europeo: “Ci stiamo preparando sapendo che quelli che ci hanno preceduto ci hanno indicato la via. Qui siamo in un ambiente bellissimo dove è tutto azzurro, ma c’è qualcosa ancora più di azzurro che è la maglia della Nazionale”.

Foto: Instagram Azzurri