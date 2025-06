Spalletti esonerato dall’Italia: “Gravina mi ha comunicato che sono sollevato dall’incarico. Io non avrei lasciato”

08/06/2025 | 15:05:42

Luciano Spalletti e la Nazionale si separano, il tecnico ha annunciato l’esonero in conferenza stampa: “Gravina mi ha comunicato ieri che sono stato sollevato dall’incarico, io non avrei mollato, non lo faccio nelle difficoltà. Farò la risoluzione del contratto, fino a domani sera sarò l’allenatore e riscuoterò, da martedì non riscuoto più. Visto che i risultati sono questi devo assumermi le responsabilità che ho, ho ricevuto dalla Federazione tutto il sostegno possibile. Anche se io avrei continuato devo accettarlo. Vincere e convincere domani sera sarà sicuramente importante per aprire il ciclo a chi verrà dopo di me. Io amo questa maglia, i calciatori che ho allenato, e domani sera chiederò loro di dimostrare tutto ciò che hanno. Non sono riuscito a farli essere il meglio di quelli che sono, ho visto tanti calciatori sottotono per quelle che sono le loro possibilità”. Sulle cose non andate: “Non aver raggiunto il livello di gioco che volevo raggiungere. Sono dispiaciuto di me stesso, accettando lo sapevo che ci sarebbero stati momenti un po’ difficili da attraversare, da entrare nelle situazioni. Invece poi non ci sono riuscito, anche la partita di venerdì”. Sui Mondiali 2026: “Io ero convinto di poter arrivare al Mondiale… E ne resto convinto, questa Nazionale può arrivarci. Non mi crolla il mondo addosso quando si perdono certe partite, ci sono dei paletti. Però i giocatori sono sottolivello e di molto perché questi sono giocatori forti. Rimuginare sul passato è altro tempo perso, si guarda avanti sempre. Sul passato non ci si può mettere mano”.

FOTO: Sito FIGC