Spalletti: “Ekathor? Gli ritaglieremo degli spazi, ha buone prospettive”

21/11/2026 | 16:19:25

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia: “Woltemade ultimamente ha fatto vedere un miglioramento pratico, visibile. Lui si trova bene in quella posizione lì, deve reggere più botta nel duello con le spalle girate al difensore. Può migliorarlo ma ha questa profondità, questa decisione nel mettere sempre cose nel suo repertorio e nel suo bagaglio. on ce l’ho mai avuto a disposizione…Il ragazzo è sicuramente una prospettiva importante. Come si dice sempre, prima di diventare campioni sono stati giovani di buone prospettive. Spero ci faccia vedere la sua condizione fisica ripresa in maniera sempre più presente. Poi è chiaro che gli si ritaglieranno degli spazi. Se lo merita, non ci faremo condizionare dalla sua età”.

foto x juve