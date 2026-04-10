Spalletti: “È stato un rinnovo dove tutti hanno partecipato, abbiamo avuto la possibilità di scegliere in libertà il nostro futuro”

10/04/2026 | 18:47:22

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio del suo rinnovo di contratto. Queste le sue parole:

“Mi sento sempre in difficoltà a fare il protagonista, meglio dividersi i compiti. Sono stato poche volte a teatro, ma quando sono entrato allo Stadium ho avuto quella sensazione lì: sentirsi al centro dell’attenzione, tutti ti guardano e ti ascoltano, sono disponibili a vedere le scelte che farai. E c’è stata anche un po’ di emozione: non è solo entrare in uno stadio, è come farlo in una storia. Se poi i tuoi musicisti suonano bene, e lo stadio apprezza e partecipa, è tutto più facile. Cosa significa per me il rinnovo? È stato un rinnovo dove tutte le componenti hanno partecipato, è diventato fondamentale conoscersi e annusarsi bene in questi mesi nei quali abbiamo avuto la possibilità di scegliere in libertà il nostro futuro, se fosse apprezzabile il rapporto di lavoro: tutto lo staff, la dirigenza, i calciatori, il pubblico… Mi sembra che tutto abbia indicato che era la soluzione più corretta, di proseguire tutti insieme. La responsabilità è importante, ma le persona si misurano anche in base a quanta se ne prendono”.

Foto: X Juve