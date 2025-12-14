Spalletti: “E’ la mia vittoria più bella da allenatore della Juve. Siamo stati davvero bravi”

14/12/2025 | 23:18:39

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Dazn dopo la vittoria di Bologna: “Sicuramente è la vittoria più bella da quando sono qui, perché poi incontravamo una squadra che ha una forza ben definita, che ha un valore, che ha entusiasmo, perhcè basta vedere dove è in classifica, una squadra lavorata bene, costruita bene, anche in dieci ci hanno creato delle situazioni difficili, hanno una mentalità ben precisa e spiccata, per cui aver vinto qua è ancora un merito in più per i miei professionisti, per i miei calciatori, quindi stasera gli va detto bravi veramente”.

foto facebook juve