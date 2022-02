Spalletti e la difesa a 3 e mezzo: il Napoli punta sulla solidità per raggiungere il Milan

L’infermeria del Napoli sta vivendo una stagione particolare con un continuo viavai di gente. L’ultimo turno europeo, ad esempio, ha lasciato Fabian Ruiz e Osimhen in condizioni non proprio perfette tra punti in testa e un ginocchio che dà problemi. Nella giornata di ieri, poi, anche il forfait del capitano, che vorrebbe dare più del massimo in questo finale di stagione, ma proprio non riesce a esprimersi con continuità (peraltro ancora nessun gol su azione in campionato). Per questo motivo, Spalletti quest’oggi a Cagliari punterà sulla solidità del pacchetto arretrato affidandosi a quella difesa a tre e mezzo che gli consentì di fare bene anche nell’ultima esperienza a Roma. Lì gli interpreti erano Rudiger, Fazio, Manolas e, a turno, uno tra Bruno Peres ed Emerson Palmieri, mentre adesso le scelte, obbligate numericamente, ricadono su Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus con Di Lorenzo (soprattutto) e Mario Rui pronti a dare una mano in copertura. In questo senso, il ritorno del capitano del Senegal rappresenta una manna dal cielo per il Napoli: dopo la prestazione da leader al Camp Nou, si appresta a guidare i compagni anche in Sardegna. I tre punti varrebbero la vetta insieme al Milan: gli azzurri ci credono.

Foto: Twitter Napoli