Spalletti e il mea culpa sulla formazione iniziale di Napoli con il coinvolgimento di Kalulu

09/12/2025 | 17:56:47

Curioso siparietto andato in scena durante la conferenza stampa pre Pafos tra Luciano Spalletti e Kalulu. Il tecnico bianconero ha fatto mea culpa sul modulo utilizzato a Napoli, ammettendo: “A Napoli sono partito senza attaccanti, pensavo fosse il sistema giusto. Ma ho delle responsabilità…”. Rivolgendosi a Kalulu, l’allenatore della Juve ha detto: “Non fare casino, cosa ho detto alla squadra nello spogliatoio?”. Kalulu: “Che non ci ha messo nelle condizioni migliori”. Spalletti: “Sei stato bravissimo, vi ho danneggiato”.

foto x juve