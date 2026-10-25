Spalletti: “Douglas Luiz? Oggi ha fatto una partita importante, si è battuto da tutte le parti”

25/10/2026 | 20:36:27

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Oggi i ragazzi hanno fatto una buonissima partita sotto l’aspetto del ritmo, accettando di giocare a viso aperto. Nel secondo tempo siamo calati nella gestione, poi diventa tutto più difficile perché hai meno coraggio pensando di poter gestire la partita. Douglas Luiz? Oggi ha fatto una partita importante, ha lottato e corso, si è battuto da tutte le parti e soprattutto ha pulito certe situazioni”.

Foto: X Juventus