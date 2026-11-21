Spalletti: “Domani non ci saranno Kalulu e Nico Gonzalez. Parole di Conte? Le trovo normali”

21/11/2026 | 16:15:57

Le parole di Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Venezia: “Non ci saranno, oltre a quelli che hanno infortuni lunghi, Kalulu e Nico. Gli gli ho tutti a disposizione. C’è un po’ di fatica per i voli. Hanno fatto belli allenamenti con partecipazione. Conceicao titolare? Lo valuteremo con calma perché c’è la considerazione da fare. Lui ha bisogno delle prime due spallate per sentirsi totalmente guarito. Quando avrai quel contatto lì potrai renderti conto di non subire più timori e dolori. È una cosa che può succedere, prima o dopo sarà in campo. Parole di Conte? Io trovo normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante come può essere quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United, della Juventus. Non trovo il motivo di tutto questo rumore a queste panchine qui. Per me è assolutamente normale”.

foto x juve