Spalletti: “Domani giocano dall’inizio Woltemade e Kolo Muani. Ho fatto parlare i giocatori nella riunione”

21/10/2026 | 15:21:38

Luciano Spalletti presenta la sfida contro il Rennes, in programma domani sera alle 21:00. Le parole in conferenza stampa.

“Ho imparato a essere equilibrato e lucido all’interno dei risultati. Quando vinci una partita, ti senti qualcosa in più addosso. Dobbiamo scavare in profondità e avere una reazione per dare di più”.

Sulle tante volte in cui la Juventus è andata in svantaggio: “Non c’è una ragione precisa. Dipende anche dagli avversari e devi saper reagire alle necessità che vai a incontrare durante le partite. Non dipende da un singolo atteggiamento ma dalla reazione che dobbiamo avere. I numeri che dicono questo non sono fondamentali”.

Sulla percezione di avere la squadra dalla sua parte: “Sì. La sensazione è che i ragazzi siano all’interno delle dinamiche. Ho fatto parlare i giocatori nell’ultima riunione, cercando di acquisire i loro pensieri. Ho avuto la conferma della serietà e del loro pensiero. Si sono tutti resi disponibili”.

Sulla formazione di domani: “Domani partono Kolo Muani e Woltemade dall’inizio”.

Foto: X Juventus