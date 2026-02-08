Spalletti: “Dobbiamo vivere sempre bene sotto pressione. I ragazzi hanno giocato una grande partita, ribaltando un risultato difficilissimo”

08/02/2026 | 23:53:59

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Probabilmente è colpa delle richieste che gli si fanno, in questo periodo gli chiedo sempre di giocare la palla per non buttarla via uscendo anche sotto pressione, alzando il livello di qualità. Poi bisogna anticipare le soluzioni di pericolosità, spesso bisognerebbe vedere due cose insieme però ne vediamo una sola. Locatelli finora è stato uno dei migliori, una palla persa non deve precludere niente. Sono cose che nel calcio succedono, quello che ci dobbiamo portare dietro sono la reazione e la prestazione fatta dalla squadra, quando si deve ribaltare il risultato non deve tradursi in frenesia: bisogna fare un tocco di meno, però non facendo confusione, invece anche stasera ci sono state molte azioni che potevamo portare in fondo però quando alziamo il ritmo lo facciamo debordare in confusione. Noi dobbiamo vivere nelle pressioni, quello è il momento bello dove si vede se sei di quel livello top per gestire emozioni e difficoltà. Dobbiamo vivere sempre bene sotto pressione, perché è la scelta che abbiamo fatto ed è quello che deve darci soddisfazione. Personalità è avere la lucidità di ragionare e fare delle scelte. Hanno giocato una grande partita, ribaltando un risultato difficilissimo. Si va avanti con tranquillità e si lavora”.

