Spalletti: “Dobbiamo trovare degli equilibri. Abbiamo delle responsabilità”

25/11/2025 | 20:30:34

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky prima della sfida contro il Bodo Glimt: “Il miglior momento di stasera, andando dentro gli spogliatoi e quando saremo in campo, sarà quando ci renderemo conto che tutto quello che riusciremo a fare stasera non dipenderà dalla situazione che ci siamo trovati davanti, ma dipenderà da noi. Quando uno riesce a realizzare questo è il miglior allenamento mentale fisico che uno possa fare perché deve essere così. Soprattutto per dare dei ricambi e far vedere che si ha fiducia in questi calciatori. E la devono prendere come un’opportunità importante. È chiaro che ci saranno delle responsabilità, ma c’è anche l’opportunità di far vedere che sono dei calciatori seri. Perché siamo in Champions League e noi dobbiamo andare a fare un calcio più qualitativo. Abbiamo ancora possibilità di mettere mano perché ci sono dei calciatori che hanno questa qualità di saltare l’uomo. Noi lo abbiamo più di altre squadre, perché Yildiz, Zhegrova, lo stesso Conceicao sono tutti calciatori che saltano l’uomo. Però poi metterli tutti insieme, perdi l’equilibrio per cui si sta secondo me, mettendo a fuoco delle situazioni importanti e le opportunità sono giuste per tirarci fuori dalla mediocrità”.

