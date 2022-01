Spalletti: “Dobbiamo migliorare nella cattiveria e nel carattere. Osimhen era nervoso perché non ha fatto gol”

Sempre Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN dopo il 4-1 alla Salernitana: “Rimettere in discussione la partita dopo il vantaggio è sempre una complicazione perché poi la squadra abbassa il ritmo e abbiamo perso qualche partita in casa di quelle che fanno male. La squadra ha reagito bene, ha fatto un finale di primo tempo ed un avvio di ripresa dove ha dimostrato di voler portare a casa questi tre punti. Dobbiamo migliorare da un punto di vista di cattiveria e di carattere, le partite con le cinque sostituzioni non sono mai tranquille nemmeno con due gol di scarto. Sull’aspetto della determinazione e sull’andare a considerare che non c’è un tempo illimitato per chiudere le partite e dobbiamo fare dei passi in avanti, anche oggi di palloni dentro l’area di rigore ne sono passati tanti ed a fine primo tempo per poco non eravamo in parità. Osimhen era un po’ nervoso perché non ha fatto gol, era dispiaciuto. Sono bischerate di fine partita”.

FOTO: Twitter Napoli