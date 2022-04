Spalletti: “De Laurentiis ha dato stimoli ai calciatori. Futuro? Ho firmato per due anni, voglio restare a Napoli”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo ha parlato del suo futuro, anche alla luce delle parole di Aurelio De Laurentiis: “Si racconta del presidente come un caterpillar, ma ha dimostrato sensibilità riunendo tutte le componenti per rinforzare quel corpo unico che ci ha dato tante soddisfazioni quest’anno. La sua presenza dà sempre degli stimoli ai calciatori, ha avuto la sensibilità di parlare con tutti ai tavoli con i ragazzi, s’è reso conto del momento attuale e si riparte da questo gruppo compatto, forte, unito che vuole raggiungere l’obiettivo di inizio stagione. Sul futuro non abbiamo parlato, siamo tutti proiettati e determinati per far bene in queste ultime gare dopo quanto accaduto nell’ultima. Io ho un altro anno qui e poi un’opzione e voglio restare qui, ho firmato per due anni e mi sento benissimo qui ed in questa città, non vedo che problema ci sia. Io parlo di futuro da allenatore, chi fa questo mestiere ha il riferimento nell’immediato con la partita”.

FOTO: Twitter Napoli