Spalletti: “David ha sentito l’affetto dello spogliatoio. Ora facciamo in fretta a migliorare alcune cose”

06/01/2026 | 23:09:48

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha analizzato a Dazn la vittoria contro il Sassuolo: “Quando sei dentro è diverso che vivere le cose da fuori. Ti arrivano offese e cose forti dette da fuori, la squadra ha fatto da schermo, David ha percepito cosa è accaduto negli ultimi giorni. Oggi ha fatto molto bene e nell’esultanza ha sentito gli amici che ha negli spogliatoi. La squadra ha lavorato bene quando il Sassuolo tentava di costruire, siamo andati a togliere loro la possibilità di avere la superiorità numerica, quello che ha fatto la differenza è comandare il gioco, gli abbiamo fatto perdere lucidità. In alcuni momenti abbiamo giocato senza centravanti, David si abbassava e Miretti si inseriva benissimo. Sono due grandi prestazioni, dobbiamo ancora prendere delle conoscenze e dobbiamo farlo il prima possibile, passiamo dei momenti dove non riusciamo a essere sopra la sufficienza come atteggiamento, il nostro compito parte da dimostrare le cose dall’80% e si va oltre. Bisogna capire l’importanza delle seconde palle, vincere i contrasti. Abbiamo una squadra forte di testa e dobbiamo sfruttare i calci d’angolo, dobbiamo fare alla svelta a fare delle cose nostre”.

foto x juventus