Spalletti: “David fortissimo in area di rigore. Yildiz è un alieno”

25/01/2026 | 21:03:57

L’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Napoli: “Ciò che diventa fondamentale per me nel calcio adesso è prima di tutto rendere i calciatori protagonisti e poi portare lo stile di gioco dentro qualsiasi posizione si trovino a giocare. Ormai questo fatto di essere così precisi e così ripetitivi crea dei vantaggi per gli avversari perché tutti individuano il loro obiettivo, il proprio duello personale. David è un calciatore fortissimo dentro l’area di rigore, come finalizzazione. Lui è stato bravo perché lì non ci sono spazi liberi, ci sono spazi strappati agli avversari e lui si è strappato questo spazio. Lì non ci sono tempi di gioco. Yildiz ha fatto la punta e ha fatto gol, in quel momento lì era di punta. Kenan è un alieno, non un calciatore normale. Ogni tanto fa qualcosa di sbagliato per vedere se rientra nella normalità, ma non ce la fa, non può diventare”.

