Spalletti: “David ai margini del gruppo? Hanno fatto bene a non portarlo a cena perchè ha grattato il parmigiano sulla pasta alle vongole”

19/12/2025 | 17:37:04

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, rispondendo anche sulla questione gruppo, con Jonathan David, che stando ad alcune voci, era stato messo da parte, c’erano state delle frizioni soprattutto con il clan degli italiani.

Sui social hanno smentito la cosa Perin, Locatelli e Gatti ieri sera.

Oggi Spalletti ha risposto a suo modo: “David ai margini del gruppo? David hanno fatto bene a non portarlo a cena perchè ha grattato il parmigiano sulla pasta alla vongole e non l’hanno più portato”.

Foto: sito FIGC