Spalletti: “Curioso di vedere Zhegrova, ho dovuto alternarlo. Cabal ha bisogno di partite”

10/12/2025 | 20:32:28

Spalletti ha parlato a Sky prima del Pafos: “Zhegrova? Lo abbiamo dovuto alternare, un po’ di allenamenti, poi siccome non possiamo fare dei livelli di allenamento sempre continuativi, è una curiosità che mi voglio togliere anch’io, perchè tanto poi, secondo come va la partita, ci sono ragionamenti, non ragionamenti. Stasera parte dall’inizio, così abbiamo tutti la possibilità di renderci conto direttamente e poi attuando sempre cinque sostituizioni ho la possibilità di metterci mano se fosse sotto livello dopo un po’ di partite. Era in generale il discorso di David, perchè ho citato anche Adzic, calciatori che sono forti come Adzic che è un po’ che non faccio giocatore, che faccio? Gli metto a disposizione cinque partite e poi… Cabal è rientrato ora e naturalmente ha bisogno di partite, ma cinque partite a tutti non le posso dare, per cui io mi aspetto che lui giocando con un po’ più di continuità riesca a crescere perchè ha delle buonissime qualità e in alcune situazioni non riesce a prenderle, a trovarle, ad acchiapparle”.

foto facebook juventus