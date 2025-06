Spalletti: “Coppola può fermare Haaland, ha uno sguardo tosto. Conosciamo l’importanza della partita”

06/06/2025 | 20:01:21

Intervenuto a Rai Sport, Luciano Spalletti ha presentato Norvegia-Italia: “Conosciamo l’importanza della partita. Coppola? Il suo sguardo è di quelli belli tosti, ha tutte le qualità per fermare Haaland. Avrà un futuro sicuramente importante. Loro hanno due centrali difensivi molto alti, nella metà campo sarà la chiave della partita. Con qualità di possesso, possiamo creare loro dei problemi. Siamo andati a ricercare qualcosa, per puntare la linea difensiva controllando palla. Raspadori è perfetto per questo”.

