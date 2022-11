Spalletti: “L’Udinese? Conosco il carattere dell’allenatore, è una partita difficile”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza del momento incredibile della squadra ma senza distogliere l’attenzione dalla prossima partita contro l’Udinese di Sottil: “E’ una partita difficile, non una partita trappola, è difficile e basta. Le difficoltà sono tante, abbiamo valutato la loro capita di ripartire, quando riconquistano palla ribaltano le azioni. Se pensiamo che è la partita che ci permette di andare in vacanza è un pensiero da dilettanti, ma se pensiamo che ci permette di affrontare la sosta ed il periodo duro che arriverà allora siamo professionisti. Partita da sbranare”. Sul rientro di Kvaratskhelia ha detto: Kvara non sarà della partita. Spero di averlo prima possibile ma sono sicuri che chi giocherà darà il massimo. Rinnovo Anguissa? Lui quando è uscito dall’ufficio del direttore è venuto da me, gli ho chiesto come si sentiva e mi ha detto che sarà totalmente contento solo se vincerà domani. Era contento anche per il contratto però e mi fa piacere.”

Foto: Twitter Napoli