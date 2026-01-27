Spalletti: “Conte? Non sono temi da Champions League. Pensavo fosse intelligenza artificiale”

27/01/2026 | 18:21:32

Luciano Spalletti ha parlato a Sky prima della sfida contro il Monaco: “Le parole di Conte? Se questi sono temi da Champions League. Ma di cosa parliamo? Andiamo avanti. È chiaro che cambieremo qualche calciatore. Abbiamo giocato due giorni fa e giocheremo tra due giorni, abbiamo la possibilità di dare ciò che meritano a chi pedala ogni giorno. Bremer? Sono valutazioni che devo fare, anche su Gatti visto che probabilmente non ha 100 minuti nelle gambe. Potrebbe essere staffetta tra i due. Davanti partirà Openda, ora non posso dire tutta la formazione”. In conferenza ha detto a riguardo: “Pensavo fosse intelligenza artificiale”.

