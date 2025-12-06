Spalletti: “Conte? Non lo frequento, ma è un allenatore top. A Napoli ci siamo resi felici a vicenda, storia immortale”

06/12/2025 | 16:53:07

Luciano Spalletti ha presentato così in conferenza stampa la sfida contro il Napoli: “Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo. Ci sono partite che valgono 3 punti e poi si disperdono. Poi ci sono partite che rimangono per sempre e questa per noi potrà dire tanto, perciò gli dedicheremo tanto. Noi dobbiamo farci trovare pronti e sappiamo della difficoltà della partita perchè giochiamo contro i Campioni d’Italia. Poi dobbiamo confrontarci con l’ambizione di fare dei passi in avanti. Ci siamo incontrati molte volte. Poi ci siamo visti a Coverciano. È un bravo allenatore e l’ha dimostrato. Però come persona non posso dire niente perchè non lo conosco. Lui è un top allenatore. Napoli? Sono stati due anni in cui io e Napoli ci siamo resi felici a vicenda, certe storie sono immortali. Penso di poter dire che sia stata un’emozione tremenda. So che a loro manca qualcosa a centrocampo, so che a noi manca qualcosa in difesa. Loro hanno sicuramente un passato che gli consente di avere delle certezze. E’ una partita che dirà molto sul nostro futuro”.

