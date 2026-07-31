Spalletti conferma: “Kolo Muani e Alajbegovic ci piacciono, se arriveranno saremo felici”

31/07/2026 | 22:15:20

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in zona mista confermando l’interesse per Kolo Muani, come vi abbiamo raccontato, e Alajbegovic: “È chiaro che, come caselle da coprire, ci sono due posizioni importanti. A noi manca il trequartista che sappia ricevere palla addosso e manovrare sui piedi, così come manca una prima punta che abbia profondità e sappia giocare spalle alla porta. Kolo Muani è un giocatore completo, che venga a prendere palla dai centrocampisti, che attacchi la profondità perché è il suo punto di forza e che possa anche allargarsi sugli esterni, allora parliamo di calciatori che ci va bene. Sono profili che ci interessano e che se andiamo a prendere siamo contenti”.

foto x juve