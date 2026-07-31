TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Spalletti conferma: “Kolo Muani e Alajbegovic ci piacciono, se arriveranno saremo felici”

31/07/2026 | 22:15:20

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in zona mista confermando l’interesse per Kolo Muani, come vi abbiamo raccontato, e Alajbegovic: “È chiaro che, come caselle da coprire, ci sono due posizioni importanti. A noi manca il trequartista che sappia ricevere palla addosso e manovrare sui piedi, così come manca una prima punta che abbia profondità e sappia giocare spalle alla porta. Kolo Muani è un giocatore completo, che venga a prendere palla dai centrocampisti, che attacchi la profondità perché è il suo punto di forza e che possa anche allargarsi sugli esterni, allora parliamo di calciatori che ci va bene. Sono profili che ci interessano e che se andiamo a prendere siamo contenti”.
foto x juve