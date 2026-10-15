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Spalletti: “Conceicao? Meglio che sia arrabbiato con se stesso. Se ha fatto qualcosa poi ci spiegherà”

15/10/2026 | 23:37:05

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Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Celta Vigo. Queste le sue parole:
“Conceicao? Meglio che sia arrabbiato con se stesso, altrimenti se ne può parlare insieme… Al di là del fatto della prestazione, però poi è scivolato tre volte all’inizio, il campo lo andiamo a provare, bisogna provarlo seriamente. Poi è uscito al 70′, c’è un’altra partita fra due giorni, questi atteggiamenti, se lo ha fatto, perchè i miei collaboratori mi dicono di no, se ha fatto qualcosa poi, ci spiegherà quello che gli dobbiamo dare e vedremo di saldarlo”.
Foto: X Juventus