Spalletti: “Con questo spirito vinceremo tante partite”

04/11/2025 | 23:39:25

Spalletti ha parlato a Sky analizzando la prestazione della Juventus contro lo Sporting: “I portoghesi quando hanno palla ti mettono nella tua metà campo, portano tutta questa densità nella trequarti, sono bravissimi a giocare nello stretto. E’ proprio la scuola portoghese quella qualità di giocare nello stretto. Poi però noi siamo stati bravi, nel senso che gli abbiamo tolto questo palleggio, siamo ripartiti, a volte siamo stati troppo frenetici, non abbiamo scelto molto, abbiamo ridato molti dei palloni conquistati. Loro a noi ce ne hanno ridati pochi, li abbiamo dovuti riprendere con le unghie e con i denti, noi a loro gliene abbiamo restituiti troppi e non c’erano il problema di doverla perdere. Sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, poi abbiamo tirato tante volte in porta, abbiamo sbagliato diverse volte l’ultimo passaggio, però secondo me ho una squadra forte, sono convinto che se continua con questo spirito di partite ne vinceremo tante”.

