Spalletti: “Con Mourinho i primi tempi ci siamo detti qualcosa, poi ci siamo stimati”

20/01/2026 | 16:35:30

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Benfica, tornando sulla faida con Mourinho: “Con José nel primo periodo ci siamo detti qualcosa. Poi ci siamo stimati, apprezzati e visti con piacere. Quando c’è Mourinho si alza il livello del calcio. Sono orgoglioso di essere nell’altra panchina. on Mourinho nella preparazione della partita ti aspetti qualcosa di differente. Poi è uno scontro diretto e mi aspetto un Benfica aggressivo e che verrà a fare la partita. Magari proverà la furbata del loro allenatore, poi saranno costretti a mettere l’identità della partita. Sono convinto che verrà fuori una bella partita”.

foto x juve