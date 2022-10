Spalletti: “Con l’Ajax siamo simili. Formazione? Titolari al posto di altri titolari”

Alle porte c’è l’insidiosa trasferta di Amsterdam contro l’Ajax, con il Napoli che non vuole assolutamente perdere il suo primato nel girone. In conferenza stampa ha parlato il tecnico azzurro Luciano Spalletti: “Noi e l’Ajax ci assomigliamo molto come tipo di squadra, ci piace giocare palla a terra e costruire dal basso. Loro hanno anche l’alternativa di questo gioco subito lungo, dove avendo calciatori anche d’impatto a livello fisico gli si può scaraventare la palla addosso. Noi su questo dobbiamo spesso trovare un verso al modo di attaccare. Sarà una sfida emozionante, in uno stadio magnifico e contro un club fantastico. Riusciremo a diventare grandi soltanto facendo delle grandi partite”. Sulla formazione: “Abbiamo una rosa di livello e può essere che domani due o tre titolari giocano al posto di altri due o tre titolari. Non c’è bisogno di fare i nomi”.

Foto: twitter Napoli