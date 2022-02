Spalletti: “Con il Venezia non è una partita di passaggio. Vi spiego il motivo dell’esclusione di Tuanzebe dalla lista UEFA”

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha presentato la gara contro il Venezia: “Non è una partita di passaggio, è un avversario con calciatori forte, un tecnico che sa fare il suo mestiere, poi c’è la particolarità nell’arrivare in quel posto lì, può creare qualche disturbo dall’attenzione che bisogna avere ma i nostri lo sanno che la partita è vera, non bisogna pensare che sia un passaggio verso l’Inter. Questa è la partita tosta, devi mettere mano alla tua disponibilità per acchiappare le piccole cose per diventare completo. Tuanzebe? La spiego male, ma poi voi mi dovete spiegare l’esclusione di un altro per inserire lui. Il momento in cui non vorresti mai fare l’allenatore è quando chiami un giocatore nell’ufficio per dirgli perché non fa il torneo. All’Inter lo dissi a 3-4 perché c’era la lista Uefa ridotta, lì fu un massacro, crei proprio un gruppo di escluso ma sono calcoli. In questo caso esce Manolas ed entra Ghoulam che era infortunato, sono valutazioni, il terzino sinistro manca, di centrali ce ne sono 3 col ritorno di Koulibaly. Davanti la forza va mantenuta se vuoi far strada. E’ comunque un dispiacere per Axel, ci stiamo conoscendo, ora deve curarsi la schiena ma è subito entrato nel gruppo, sa già parlare un po’ l’italiano, in allenamento va fortissimo e ci aiuta anche con i contrasti, lo ringraziamo”.

