Spalletti: “Con il Rennes sarà un bel banco di prova. Bisognerà essere meno individualisti e giocare con più testa”

21/10/2026 | 15:30:49

Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la sfida contro il Rennes, in programma domani alle 21:00.

Su cosa fare per uscire dalle sabbie mobili: “Sono io a dire come stare in campo, a scegliere la formazione, a dare la tattica della partita. Qualche volta è successo di arrivare lunghi sulla pressione e non va fatto, è la peggiore situazione possibile perché si resta a metà”.

Sulla riunione con i giocatori: “L’essenziale è mettere in atto in modo determinato ciò che si deve andare a fare. Chiedo loro di ragionare di più, di avere più testa e non essere impulsivi o individualisti. Devono essere più squadra”.

Sul Rennes, miglior attacco in Francia ma quarta difesa peggiore: “Disponibile a giocare a campo aperto, forte dal punto di vista fisico. Gioca con continui ribaltamenti di fronte, con gente veloce e il capocannoniere stagionale come Lepaul. Bisognerà essere molto attenti e valutare i momenti della partita. Hanno entusiasmo e per noi sarà un banco di prova importante”.

Foto: X Juventus