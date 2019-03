Spalletti: “Complimenti ai ragazzi. Perisic? Contiamo di recuperarlo in fretta. Su Icardi…”

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 in casa dell’Eintracht. Ecco le sue parole: “Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, perché hanno giocato con personalità nell’impatto della partita, che era difficilissimo. La considerazione va sempre fatta sulla prestazione, non solo sul risultato. Il rigore? Brozovic li sa battere, come Perisic e Politano. Sono calciatori che sanno calciare dagli 11 metri, poi i rigori si possono sbagliare. Icardi? L’ho detto, io devo pensare ai giocatori che ho a disposizione. A voi fa comodo andare a battere lì, oggi avevamo tanti assenti anche a centrocampo. Keita diventa importante averlo a disposizione. Per quanto riguarda le altre situazioni, io devo allenare la squadra, non entro nelle altre questioni. Convocato per l’Eintracht? C’è Marotta che sa tutto, è il direttore generale che lo ha incontrato. Io ho detto quello che so, che ha male. E’ quello che ha detto a me. Perisic? Ha un affaticamento all’adduttore, ma pensiamo di averlo sostituito in tempo per poterlo recuperare in fretta: riesce ad assorbire bene queste cose”, ha chiuso Spalletti.

Foto: Twitter ufficiale Inter