Spalletti: “Comolli ha detto che anche senza Champions faremo una grande squadra. Ripartiamo fiduciosi”

25/05/2026 | 00:41:31

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 nel derby. à

Le sue parole: “La partita è stata difficile perché alla fine del primo tempo tutti sapevano che eravamo fuori, è stato bravo anche il Torino ad avere quella reazione. La nostra partita è stata discreta, potevamo chiuderla sfruttando meglio alcune occasioni. Alla fine è venuto fuori un pari, che dobbiamo analizzare. La vedo così da un punto di vista di dialogo, si va a commentare il percorso. Abbiamo sempre lavorato nella maniera corretta, questi calciatori per lunghi tratti del campionato hanno fatto vedere un bellissimo calcio, poi abbiamo sbagliato qualche partita. In alcune abbiamo pagato dazio, questo è ciò che ci penalizza. Comolli ha detto che costruiremo una squadra competitiva, per quelle che sono le nostre intenzioni cambia poco arrivare quinti o sesti. Siamo uno dei club con più tifosi al mondo, dobbiamo avere la forza per creare i presupposti per andare a lottare con chiunque, ce lo impone l’amore che c’è in giro per l’Italia quando ci muoviamo col nostro pullman. Ormai le ripartenze non sono solo una cosa di campo, ma anche fuori per i risultati o i momenti che attraversi. L’anno scorso siamo arrivati in Champions per un rigore col Venezia, quest’anno ne abbiamo sbagliato più di uno che è stato compromettente per la classifica. Si va a essere seri, senza parlare di fallimento o spogliatoio spaccato. Stasera abbiamo fatto la prestazione, vero che da ultimo abbiamo un po’ abbassato il livello ma la squadra si è allenata in maniera seria. Ho sentito tanti discorsi comodi solo per fare caciara, è stata una lotta bellissima. Eravamo tutte lì, vuol dire che c’era un livello nel quale poteva venire fuori qualsiasi risultato e va accettato. Però che si sia perso o vinto, io so il comportamento che devo avere. Io so quello che devo fare, poi magari vado a letto e non riesco a dormire nel vedere le facce tristi che c’erano dopo l’altro partita. Il direttore generale ha detto che faremo una grande squadra, John Elkann è convintissimo: è lui il capo che ci dà gli ordini, per cui si va fiduciosi per cercare di fare una squadra più forte, anche se questa non ha fatto male qualcosa si dovrà migliorare”.

Quanto sarà importante avere uomini di esperienza? “Bisogna alzare il livello caratteriale della squadra, si è visto che in alcuni momenti siamo stati in preda a dei dubbi o alla difficoltà di reagire in base all’ambiente o alla situazione che abbiamo trovato. Il carattere è una cosa importante nel calcio, che non si può allenare. I dubbi li hanno tutti, poi se ci rimani tanto tempo diventi dubbioso. Se scegli invece dimostri di che livello sei, il campo lo fa vedere perché è così. Si parla di cose concrete, vere. Non si prende una statistica per fare un titolo. Questi ragazzi hanno fatto tante cose bene e li ringrazio di quello che hanno fatto”.

Foto: sito Juve