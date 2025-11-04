Spalletti: “Ci vorrebbe una vittoria, servirà l’atteggiamento corretto”

04/11/2025 | 20:18:35

Luciano Spalletti ha parlato a Sky prima della sfida contro lo Sporting: “Ci vorrebbe una vittoria, per cui bisogna far vedere l’atteggiamento corretto, a ricerca giusta, poi a volte, o questo o quel calciatore, cambia poco, l’essenziale è avere disponibilità per quello che vuole la partita, rincorrere quando ci sarà da rincorrere perchè loro sulla trequarti sono molto bravi, nella nostra metà campo sono molto bravi, poi però quando la palla ce l’abbiamo noi dobbiamo far vedere il livello di calcio che vogliamo proporre. McKennie è bravissimo a sbattere da tutte le parti e a fare bene anche la fase difensiva, è bravo a giocare anche dentro il campo così ci permette qualche volta Conceiçao di poterlo riaprire e di farlo giocare aperto, parlando dell’ultimo sistema ricevuto, perchè dentro il campo probabilmente si trova un po’ peggio. Poi ha talmente rapidità e talmente tecnica che sa tovare le soluzioni, peròl la sua piazzola è lì larga vicino allo spigolo dell’area di rigore”.

foto x juventus