Spalletti: “Ci serve l’aiuto del pubblico, con loro diventiamo più forti”

24/02/2026 | 16:21:42

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Galatasaray: “Ci sono partite che non si giocano si compongono, serve creare un contesto, serve la partecipazione di un intero ambiente e noi abbiamo bisogno degli occhi dei nostri tifosi, abbiamo bisogno del cuore dei nostri tifosi. Tutte le volte che sono entrato in questo stadio e ho sentito partecipare il pubblico, noi siamo diventati più forti. Per cui più che il gesto, la risolve creando un contesto dove si può osare più facilmente il gesto tecnico. Noi sappiamo che è un momento delicato, un momento difficile però questa volta glielo chiediamo proprio di starci vicino perché con loro al nostro fianco noi diventiamo molto più forti”.

foto x juventus