Spalletti: “Chivu? Dopo le parole di Kalulu si sarà accorto di aver sbagliato. Openda titolare? Devo pensarci”

16/02/2026 | 19:12:03

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky alla vigilia della partita contro il Galatasaray: “Le mie sensazioni per questa partita sono bellissime basta affacciarsi in quello spazio e si ha l’impressione di essere sotto un sole verticale, anzichè di essere sotto dei riflettori. Il problema è che quando ci sono luci così forti non ti creano spazi per l’ombra, non puoi nasconderti, per cui bisogna prendersi tutte le responsabilità. Ogni perplessità, ogni tua difficoltà mentale verrà usata dagli avversari. Paradossalmente con l’Inter noi abbiamo fatto ancora meglio quando siamo stati in inferiorità numerica, qui dentro ci dobbiamo portare poi quella praticità e quella forza mentale lì. C’è dispiacere, perchè poi io non posso allenare quello che alcune situazioni ti creano, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti affinchè gli altri non usino la possibilità di crearti queste difficoltà. Quello che un po’ dispiace è che un bravo ragazzo come Pierre, dopo aver subito due torti così colossali, debba prendere anche un po’ del bischero da Chivu, perchè gli dice come si dovrebbe comportare, questo è difficilmente accettabile. Perchè poi a me ora mi darebbe la possibilità di parlare del comportamento dei calciatori dell’Inter, cosa che io non debbo fare. Ma Cristian lo conosco bene e so che si sarà accorto di aver sbagliato. Openda titolare? Non lo so perchè ci devo pensare bene, poi, è una questione di avere anche dei ricambi dentro la partita, per cui bisogna fare un po’ di attenzione a questo. Noi però siamo nelle condizioni di poter fare la partita che vogliamo. Ci dispiace per l’infortunio di Holm, soprattutto in previsione anche di sabato, essendo squalificato Kalu, ma domani siamo il numero e la qualità giusta per poter fare la partita che vogliamo”.

