Spalletti: “Chiesa? Per ora niente di concreto. Decido io chi batte i rigori, non chi sta davanti al telefono”

06/01/2026 | 20:33:55

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Sassuolo-Juventus: “Chiesa? Ancora una riunione vera e propria di mercato non è stata fatta, per cui almeno so da voi qualche notizia e la prendo in considerazione, però per quanto mi riguarda e per quanto so io, il discorso è soltanto così, per il momento buttata lì, ma che non ci sia ancora niente di concreto. Ho sempre deciso chi deve battere i rigori, è sempre stato così, non ce lo viene a dire qualcuno che non ha mai provato quei momenti lì in campo, gente che ci dice come dobbiamo fare non c’è mai stata nel contesto reale e lo fa perchè è tifoso del Milan, della Roma, lo fanno per creare confusione Qui si crea confusione se noi ce la facciamo fare, non perchè gli altri ce la vogliono determinare”.

foto x juve