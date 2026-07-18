Spalletti: “Cerchiamo un portiere. Ekhator? Spero non si sia fatto male. Douglas Luiz? Ha qualità ma deve sbattersi”

18/07/2026 | 18:04:51

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato ai media dopo l’amichevole contro il Basilea, terminata 0-0.

Le sue parole: “Poteva essere difficile vedere delle trame invece lo abbiamo fatto e anche bene. C’è stata un po’ di imprecisione nelle scelte importante e due o tre episodi in cui potevamo segnare ma è stato bravo il portiere avversario. Sono contento della serietà che ho visto in questa settimana”.

Soddisfatto da Ekhator? “Non è riuscito a entrare bene nella squadra, si è innervosito e poi ha iniziato a sentire questo dolorino. Non lo valuto per questa gara ma il ragazzo lo consociamo bene, siamo contenti di lui. Speriamo non si sia fatto male”.

C’è qualcuno che l’ha sorpresa? “Sono tutti ragazzi di buone qualità e prospettive, devono far vedere di avere il carattere dei grandi e di valutare quello che è il ghigno di prendersi delle responsabilità, il non essere dubbiosi su quello da fare e giocarsi le possibilità che hanno: avere il coraggio fa la differenza, oltre a rimanere dentro la partita”.

Di Douglas Luiz è soddisfatto? “Sì l’ho visto, mi aspetto qualche volta che alzi i giri del motore e che faccia quel volume che si addice bene ai calciatori completi. Qualità nello stretto, capacità di decidere quando toccarla una volta in più e quando neppure sfiorarla, andare a sbattersi per la squadra per un pallone: questo lo fa un po’ meno e deve far più attenzione”.

Novità su Di Gregorio? “Il direttore ne ha parlato. Noi vogliamo competizione in tutti i ruoli. Stiamo cercando un portiere e poi valuteremo tutte le situazioni”.

Foto: X Juventus