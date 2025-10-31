Spalletti: “Cercheremo di vincere con un buon calcio. Koopmeiners? In passato l’ho cercato, mi piace molto”

31/10/2025 | 13:03:54

Luciano Spalletti si è presentato come allenatore della Juventus, questo un altro passaggio delle sue parole: “Pensa di poter avere delle difficoltà con il Dna del club? “No perchè è fondamentale vincere la partita. Però il calcio è anche uno spettacolo noi cercheremo di fare un buon prodotto. È un discorso anche vostro perchè siete sempre alla ricerca di qualche parola nuova. Noi andremo a cercare qualcosa di bello da vedere. Io quando venivo qua ho sempre percepito quella bellezza di novità e innovazione. Perciò noi ci impegneremo per provare a fare qualcosa. Noi dobbiamo vincere e poi parleremo di altro”.

Su Koopmeiners? “Koop lo conosco bene perchè l’abbiamo seguito nelle squadre precedenti, ma costava tanto. Mi piaceva tanto e una volta ci siamo sentiti anche per telefono. Per me rimane quell’idea che avevo visto. Secondo me è un mediano/mezzala. Poi ha giocato anche come difensore. Voglio fare i complimenti a Gasperini che ha tirato fuori il meglio da un calciatore. Koop ha questo piede che può mettere il pallone dove vuole, poi spalle alla porta può avere difficoltà e in mezzo al traffico non è semplice per lui, ma Gasperini l’ha valorizzato al massimo”.

Foto: sito FIGC