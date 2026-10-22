Spalletti: “Celik ha sentito un indurimento. Continuerò a non dormire, anche se abbiamo fatto meglio”

22/10/2026 | 21:28:01

Le parole di Luciano Spalletti a Sky dopo il pareggio contro il Rennes: “Arbitro molto bravo, un po’ meno bravo nella scelta di questo episodio. Non so le regole, ma per come è successo ti dà un po’ di interpretazione. Ci sono rimasto male, lui vede arrivare la palla e ha tutto il tempo di scegliere cosa fare. Sbaglia il gesto, non perché qualcuno gli dà noia. Per dare forza alla ricerca del gol, mi sembrava giusto in questo modo. Celik? Ha sentito un indurimento, recuperarlo in due giorni la vedo dura. Non mi tiro indietro, però è vero che bisogna colmare quel pezzettino in più per ambire a dei risultati continuativi. I calciatori hanno risposto molto bene, oggi ci hanno messo un po’ di più e ci manca ancora roba. Continuo a non dormire, anche se abbiamo fatto meglio”.

foto x juve