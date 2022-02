Spalletti: “C’è una brutta atmosfera intorno a questa squadra. Lottiamo per lo scudetto? Ditelo voi”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Lazio che catapulta i partenopei al primo posto, insieme al Milan, in Serie A.

Queste le sue parole: “Scudetto? Ditelo voi, la squadra ha giocato sempre un buon calcio. Si vuole tirarla dentro a qualcosa che non sia, i miei calciatori non hanno paura di giocarsi le partite a viso aperto”.

Sugli avversari: “La Lazio è una squadra forte, quando gli abbiamo ridato qualche pallone loro le sfruttano. Loro te la fanno valere la palla recuperata nella tua metà campo, giocano bene in verticale. Quando la giri bene anche loro sono costretti ad abbassarsi. Il carattere della squadra è anche non accettare un pareggio fuori casa con la Lazio, dopo che hanno pareggiato vedere la squadra riversarsi nella loro metà campo dico che non penso sia una cosa sgradevole dire che abbiamo meritato questa vittoria”.

Sul clima difficile: “C’è un clima difficile intorno alla nostra squadra. La nostra è una grande squadra, ma se non vinci il campionato hai fallito è una storia che piace raccontare a quelli a cui piace fare i campioni o i falliti. C’è la via di mezzo, la squadra sta facendo bene poi è chiaro che per vincere il campionato devi lottare con squadra attrezzate al pari nostro. Noi abbiamo avuto giocatori in Coppa d’Africa, giocatori infortunati, se puoi mettere in campo la formazione che puoi scegliere è un conto invece tornare sui calciatori che hanno fatto fatica sugli impegni ravvicinati diventa difficile fare dei ragionamenti corretti. Sono sempre condizionati dal momento che stai attraversando”.

Foto: Twitter Napoli