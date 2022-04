Spalletti: “C’è un po’ di rammarico, ma abbiamo disputato un grandissimo campionato”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Deve prevalere il lavoro di tutto l’anno, perché avere la quasi aritmetica certezza di entrare in Champions League non è scontato. È chiaro che ci sia un po’ di rammarico per qualche partite, ma queste sono state sostituite da grandi vittorie su campi importanti, che vanno a riparare i momenti dove siamo stati al di sotto delle nostre possibilità.

Sono stato io a parlare di scudetto per tentare di alzare il livello di determinazione dei ragazzi, però giocare una partita come quella di oggi, in un clima di contestazione, anche se una larga parte del pubblico ci ha applaudito, è una cosa che mi dispiace per i calciatori, per tutto quello che hanno fatto vedere nell’arco del campionato.

Questo non era un campionato più facile degli altri, anzi, era l’opposto. Ci sono squadre di metà-bassa classifica che lottano, sono determinate e hanno una qualità diversa dagli anni precedenti, per questo hanno avuto problemi anche squadre da anni in lotta Champions come l’Atalanta e altre.

In alcuni momenti abbiamo fatto vedere come le altre non fossero più forti di noi, ma in altre circostanze il campo ha invece dimostrato questo. Secondo me la squadra ha giocato un grandissimo campionato, perché si era reduci da due anni senza Champions, dove ci sono state delle difficoltà.

A questa squadra è stata messa pressione per diminuirla ad altre, ma noi festeggeremo molto il risultato che è vicino. Il ritiro? Parlare di ritiro da terzi in classifica era una roba…”.